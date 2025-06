Bgm Parfum, l’eccellenza artigianale dei profumi made in Napoli conquista il mercato nazionale

Fragranze di alta gamma, ingredienti selezionati, persistenza superiore alla media e un packaging curato nei minimi dettagli: si presenta così BGM Parfum, giovane ma già affermata realtà imprenditoriale napoletana nel settore della profumeria di qualità.

Nata nel capoluogo campano, BGM Parfum ha saputo distinguersi in un mercato competitivo grazie a una produzione che unisce artigianalità, ricerca e un eccellente rapporto qualità-prezzo. Un’identità forte, fondata sulla passione per il profumo inteso come espressione di stile, personalità e cura di sé.

Tra i punti di forza dell’azienda, oltre all’uso di essenze pregiate e alla ricercatezza olfattiva, c’è la notevole persistenzadei profumi, una caratteristica che li colloca in una fascia qualitativa alta rispetto alla media del mercato. La proposta BGM include linee femminili e maschili, confezioni travel size, ideali per viaggiare, e una nuova linea di profumatori per auto, pensati per chi desidera portare stile ed eleganza anche in movimento.

La distribuzione, partita inizialmente in Campania, è in costante espansione anche in altre regioni italiane, con una rete vendita fisica in crescita e una piattaforma e-commerce sempre più utilizzata dai clienti per acquistare comodamente online: sul sito ufficiale www.bgmparfum.com è infatti disponibile l’intera gamma dei prodotti.

Un’attenzione particolare è riservata anche al design delle confezioni, eleganti, minimaliste e pensate per trasmettere al primo sguardo la qualità del prodotto contenuto.

BGM Parfum si conferma così come una realtà in crescita, capace di mantenere una filosofia artigianale pur guardando a una distribuzione su scala nazionale. Un esempio di imprenditoria locale che valorizza il territorio, promuovendo al contempo l’eccellenza del profumo italiano nel mondo.