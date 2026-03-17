Bhumika, la prima persona transgender eletta nel parlamento del Nepal

“Mi impegno affinché tutte le voci vengano ascoltate”, ha promesso

Katmandu, 17 mar. (askanews) – Si chiama Bhumika Shrestha, ha 37 anni ed è diventata la prima persona transgender del Nepal a essere eletta in Parlamento, uno storico traguardo per uno dei paesi più progressisti dell’Asia meridionale in materia di diritti LGBTQ, che ha vietato la discriminazione basata sul sesso o sull’orientamento sessuale già nel 2007.I suoi sostenitori si sono riuniti a Katmandu per congratularsi con Bhumika Shrestha, offrendole sciarpe, fiori e regali, tra cui una penna che simboleggia il potere legislativo che ora eserciterà. La sua missione è chiara: “Ci sono questioni legate al genere e alle minoranze sessuali, così come quelle che riguardano i bambini (e altri gruppi). Mi impegno affinché tutte le voci che sono state escluse vengano ascoltate in Parlamento”, ha affermato la neo-eletta. “Sentitevi liberi di condividere i vostri suggerimenti e di consigliarmi sulle questioni da affrontare”, ha aggiunto.Umisha Pandey, presidente della Blue Diamond Society (BDS), organizzazione che si batte per i diritti LGBTQ, ha commentato: “La nostra sofferenza, i nostri sentimenti, le nostre storie e tutti i nostri problemi sono compresi solo da noi stessi, non dagli altri. Perché si trovino soluzioni, è necessario che un rappresentante sieda in Parlamento”, ha dichiarato, dicendosi orgogliosa della prima persona transgender eletta in Nepal.