Biagio Antonacci, due nuove date al tour estivo

Roma, 20 apr. (askanews) – Un’altra location d’eccezione del nostro paese ospiterà il tour di Biagio Antonacci questa estate ed è il Teatro Antico di Taormina (ME), dove il cantautore e la sua band di polistrumentisti arriveranno il prossimo agosto con due appuntamenti: 1 agosto e 2 agosto.

Questo il calendario aggiornato del tour prodotto e organizzato da Friends & Partners in collaborazione con Iris S.r.l.:

5 giugno, CAPANNORI (LU) DATA ZERO 9 giugno, MACERATA 10 giugno, MACERATA 13 giugno, ROMA 14 giugno, ROMA 28 giugno, GENOVA 29 giugno, GENOVA 12 luglio, ROCCELLA JONICA 13 luglio, ROCCELLA JONICA 18 luglio, POMPEI 19 luglio, POMPEI 20 luglio, POMPEI 26 luglio, BARLETTA 27 luglio, BARLETTA 1 agosto, TAORMINA (ME) – NUOVA DATA 2 agosto, TAORMINA (ME) – NUOVA DATA 17 settembre, GARDONE RIVIERA (BS) 18 settembre, GARDONE RIVIERA (BS) 20 settembre, GARDONE RIVIERA (BS) 21 settembre, GARDONE RIVIERA (BS) 22 settembre, GARDONE RIVIERA (BS) 24 settembre, GARDONE RIVIERA (BS) 25 settembre, GARDONE RIVIERA (BS) 27 settembre, GARDONE RIVIERA (BS) 28 settembre, GARDONE RIVIERA (BS) 29 settembre, GARDONE RIVIERA (BS)