Biagio Maimone coordinerà la Rete Mondiale del Turismo Religioso in Italia

La Rete Mondiale del Turismo Religioso – World Religious Tourism Network – nomina il giornalista e comunicatore Biagio Maimone coordinatore nazionale per l’Italia. Maimone è direttore dell’Ufficio stampa dell’Associazione “Bambino Gesù del Cairo”, presieduta da monsignor Yoannis Lahzi Gaid, già segretario personale di Papa Francesco. Attraverso le attività dell’Associazione, Maimone ha promosso temi come il dialogo interreligioso, la pace e la solidarietà. L’Associazione nacque in seguito alla firma del Documento sulla Fratellanza Umana, sottoscritto il 4 febbraio 2019 da Papa Francesco e dal grande imam di Al-Azhar Ahmad Al-Tayyeb. La WRTN, presente in 18 Paesi, promuove il turismo religioso e culturale come strumento di dialogo, sviluppo territoriale e valorizzazione del patrimonio spirituale. Tra i suoi obiettivi: il rispetto delle diversità, la sostenibilità dei luoghi sacri e l’inclusione sociale.