Biagio Maimone nominato condirettore di Marketingjournal.it

Il giornalista Biagio Maimone, 52 anni, milanese di adozione, è stato nominato condirettore di Marketingjournal.it da Danilo Arlenghi, Presidente del Club del Marketing e della Comunicazione, nonché editore della testata giornalistica. Maimone dirigerà il quotidiano online insieme alla giornalista Antonella Ferrari, già Direttore da diversi anni, impegnandosi per la realizzazione della massima attualizzazione delle notizie, anche a livello internazionale e nella ricerca di news che arricchiscono l’informazione dei lettori dello stesso quotidiano, tra cui principalmente si annoverano imprenditori, manager e la classe dirigente italiana.

L’ eclettico neo condirettore è attualmente corrispondente per l’Italia del quotidiano “America Oggi”, Presidente del circuito dei quotidiani online Retewebitalia.net, nonché ideatore e gestore, insieme a Danilo Arlenghi, del nuovo circuito EdiNet, editorial network con più di 150 testate giornalistiche online, dislocate in ogni provincia italiana, che ha l’obiettivo di favorire gli uffici stampa aziendali ed istituzionali per una più capillare diffusione delle notizie.

Marketingjournal.it è il primo quotidiano on line di marketing e comunicazione a 360°, di pubblicità, promozione, eventi professionali, interviste ai protagonisti o innovatori del comparto, economia, trade e consumi, editoria, radio/tv e social media, libri specializzati, indagini e ricerche, imprese e mercati, luxury & style, ultime tendenze, interamente rivolto alla Mar-Com e Business Community, che forma ed informa, parla ed ascolta.

Marketing Journal parla alla classe dirigente contemporanea e futura ( circa 20.000 lettori nel giorno medio), riportando fatti certi e notizie attuali, informazioni professionali di servizio e approfondimenti tematici, didattica, interviste, con particolare riferimento allo status quo e, soprattutto, ai nuovi trend del settore, alle evoluzioni dei vari comparti ed agli scenari nazionali, europei e mondiali.