Biagio Mataluni nuovo presidente del Gruppo Ucid Campania

Biagio Mataluni è il nuovo presidente del Gruppo Ucid ((Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti) della Campania. L’elezione è avvenuta all’unanimità nel corso dell’Assemblea dei soci, riunitasi mercoledì 10 dicembre 2025 presso l’Hotel Forum di Pompei, per il rinnovo delle cariche sociali.

All’assemblea hanno partecipato cinque delle sette sezioni territoriali regolarmente costituite: Benevento, Caserta, Napoli, Nola e Salerno. I soci hanno approvato il nuovo assetto dirigente del Gruppo regionale, che sarà così composto: Biagio Mataluni, presidente; Amabile Guzzo, vicepresidente vicario; Angelo Fornaro, vicepresidente e tesoriere; Francesco Manca, segretario regionale.

Rinnovati anche gli organi di controllo. Il Collegio dei revisori sarà guidato da Valerio Azzi (presidente), con Donatella Caselli e Fabio Pellegrino componenti. Il Collegio dei probiviri sarà invece presieduto dall’avvocato Pasquale D’Errico, affiancato da Maurizio Baldi e Domenico Romano.

Con l’elezione del nuovo consiglio direttivo, l’Ucid Campania affida a Biagio Mataluni il compito di guidare l’associazione nel rispetto delle finalità statutarie dell’Ucid nazionale, promuovendo i principi della Dottrina sociale della Chiesa nel mondo dell’impresa e dell’economia.

“Si apre una fase nuova per l’Ucid Campania – ha dichiarato Mataluni – fondata su collaborazione, condivisione e responsabilità comune. L’obiettivo è rafforzare il ruolo dell’associazione, formare i soci ai valori cristiani e contribuire a un’economia più umana, orientata al bene comune e alla centralità della persona”.