Biagio Mazzotta, già presidente di Fincantieri e in passato Ragioniere generale dello Stato, è eletto alla presidenza di Assonave, l’associazione che rappresenta l’industria navalmeccanica italiana. L’elezione avviene durante l’assemblea dei soci, che riconosce la in Mazzotta la figura ideale per guidare l’associazione verso nuove sfide e obiettivi strategici, in particolare legati all’innovazione e alla tecnologia.