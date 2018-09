Biagio Sequino delegato nazionale Asi per Napoli e provincia

Biagio Sequino, segretario provinciale di Napoli della Lega-Salvini, è il nuovo delegato Asi nazionale per l’intero territorio provinciale di Napoli, la sua nomina è stata voluta e ratificata dal senatore Claudio Barbaro, presidente Asi nazionale e membro della giunta Coni. Asi Associazioni Sportive e Sociali Italiane è uno dei più importanti e rappresentativi enti di promozione sportiva, riconosciuto dal Coni, e conta 130 sedi territoriali, 70 Settori tecnici-sportivi e più di 5000 operatori e collaboratori presenti su tutto il territorio nazionale. Asi ha come mission principale quella di promuovere e diffondere lo sport e i valori ad esso collegati, nonché a contribuire alla diffusione della pratica sportiva come elemento imprescindibile di benessere e civiltà.