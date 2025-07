Bialetti, Octagon supera 96% del capitale e procede al delisting

Roma, 25 lug. (askanews) – Con il raggiungimento di una quota complessiva pari al 96,431% del capitale sociale di Bialetti, Octagon BidCo, al termine del periodo di adesione all’offerta pubblica di acquisto totalitaria, comunica che essendosi verificati i presupposti di legge (tra cui una quota superiore al 95% del capitale) eserciterà il diritto acquisto sulla totalità delle azioni residue per poi procedere al delisting.

A seguito dell’esame dell’adempimento della procedura congiunta, “Borsa italiana disporrà la sospensione della quotazione e dalle negoziazioni delle azioni e il delisting – recita un comunicato – tenendo conto dei tempi previsti per l’esercizio del diritto di acquisto”.

Si completa così una operazione che già a inizio giugno aveva visto oltre il 78% del capitale di Bialetti Industrie, uno dei marchi storici più noti del Made in Italy finire in mano a Octagon, veicolo del fondo internazionale Nuo Capital. Bialetti era sbarcata in Borsa nel 2007. (fonte immagine: Bialetti).