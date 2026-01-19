Bianca de Divitiis direttrice al Kunst di Firenze: è napoletana la prima donna alla guida dello storico istituto

Bianca de Divitiis è la nuova direttrice al Kunsthistorisches Institut di Firenze – Max-Planck-Institut (Khi). Storica dell’arte e dell’architettura, Bianca de Divitiis arriva al Kunsthistorisches Institut in Florenz dall’Università di Napoli Federico II, dove è professoressa ordinaria di Storia dell’arte moderna, e dove ha ricoperto fino al 2025 la carica di vicedirettrice del Dipartimento di Studi Umanistici e di delegata del rettore per la ricerca umanistica. “Studiosa di fama internazionale, specialista del tardo Medioevo e della prima età moderna – spiega una nota -, ha rinnovato in modo sostanziale gli studi sul Rinascimento, in particolare nell’Italia meridionale, dirigendo progetti di ricerca competitivi a livello europeo e nazionale e partecipando a importanti reti internazionali”. De Divitiis diventa la prima donna nella storia del Khi a ricoprire l’incarico di direttrice, segnando un passaggio storico per l’istituto fondato nel 1897. È inoltre la prima direttrice proveniente da un ateneo italiano. Bianca de Divitiis guiderà il Khi accanto all’altro direttore, Gerhard Wolf – il Khi ha sempre avuto due direttori -, e dirigerà il nuovo dipartimento di ricerca ‘Contesti, Comunità, Connessioni. Nuove narrative nella storia dell’arte’, dedicato allo studio della cultura globale attraverso la storia dell’arte e dell’architettura tra il tardo Medioevo e l’età moderna. La sua nomina è l’esito di una procedura di selezione internazionale. Inoltre de Divitiis diviene membro scientifico della Società Max Planck (Mpg), principale organizzazione di ricerca fondamentale in Germania e una delle più autorevoli al mondo; finora 31 scienziate e scienziati legati alla Mpg hanno ricevuto il Premio Nobel.