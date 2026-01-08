Biathlon, Giacomel vince la Sprint maschile Oberhof 2026

Roma, 8 gen. (askanews) – Tommaso Giacomel apre il 2026 esattamente come aveva chiuso il 2025, ovvero sul gradino più alto del podio. Il venticinquenne trentino si è imposto nella sprint che ha aperto la tappa di Coppa del Mondo di Oberhof, in Germania, trionfando per la terza volta in stagione – la quarta in carriera nel giro di dodici mesi – dopo la sprint di Hochfilzen e la mass start di Annecy, ultimo appuntamento dell’anno solare passato. Due successi consecutivi che permettono al finanziere di Imer di scrivere una nuova pagina nella storia del biathlon azzurro: Giacomel completa la gara con un solo errore a terra (1-0), legittimando il successo con una solida prestazione sugli sci e con un’ottima sessione di tiro in piedi che gli permette di prendere il largo: 25’01″7 il suo tempo con un margine di 13″2 sul tedesco Philipp Nawrath (0-1) e 25″2 sul norvegese Johannes Dale Skjevdal (1-0) che completa il podio. Un ordine d’arrivo che si rispecchierà sabato nella partenza dell’inseguimento, interessante trampolino di lancio per Giacomel.