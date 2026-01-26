Bibliografia degli scritti di Giuseppe Galasso, mercoledì 28 la presentazione

Mercoledì 28 gennaio alle 16,30 l’Istituto italiano per gli studi storici e la Fondazione Biblioteca Benedetto Croce presentano la Bibliografia degli scritti di Giuseppe Galasso. Questo il programma: saluti di Benedetta Craveri (presidente Fondazione Biblioteca Benedetto Croce), presiede Orazio Abbamonte (presidente Istituto italiano per gli studi storici), intervengono Anna Maria Rao (Università degli studi di Napoli Federico II), Maria Rascaglia (Biblioteca Nazionale di Napoli), Adriano Viarengo (Deputazione Subalpina di Storia Patria), conclude Luigi Mascilli Migliorini (Accademia dei Lincei).

Nel volume, a cura di Luigi Mascilli Migliorini, sono elencati tutti gli scritti di Giuseppe Galasso pubblicati dal 1955 al 2023: dal primo articolo su «Nord e Sud», La parabola monarchica, fino alla quindicesima edizione di Storie e leggende napoletane per i tipi di Adelphi.

L’immensità di questa bibliografia, che comprende esclusivamente i titoli apparsi in sedi scientifiche (1.580), dimostra l’eccezionale vastità e importanza della ricerca storiografica di Giuseppe Galasso, lasciando nel contempo emergere la qualità del contributo da lui apportato anche ad altri campi del sapere: dalla sociologia all’antropologia, dall’economia alla definizione del patrimonio culturale e paesaggistico, dalla storia della letteratura alla filosofia.

L’evento è realizzato con il contributo della Regione Campania L.R. 7/2003