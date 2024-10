Biblioteca universitaria di Napoli , visite guidate by night

La Bun (Biblioteca Universitaria di Napoli ) per la prima volta aderisce a Open House, format che offre ai cittadini l’opportunità di scoprire architetture e storie di luoghi generalmente non accessibili e aprire le sue porte di sera. L’appuntamento è per sabato 19 ottobre. Accompagnati dai volontari di Open House e dal personale della Bun, i visitatori saranno guidati alla scoperta dei tesori storici e architettonici della biblioteca. Il percorso si snoderà tra inaspettati reperti archeologici e opere rare di scrittori censurati, esplorando anche affascinanti percorsi esoterici. Per rendere l’esperienza ancora più immersiva e coinvolgente, la visita sarà illuminata da candele, creando un’atmosfera misteriosa e suggestiva. Un elemento speciale dell’allestimento sarà l’uso di codici crittografati che i visitatori potranno scoprire e decifrare durante il percorso, guidati da spiegazioni che li introdurranno a questo mondo nascosto della comunicazione segreta. L’intera visita sarà impreziosita da un allestimento appositamente elaborato per l’occasione in cui la suggestione della sera e le antiche opere esposte si fondono per offrire al pubblico un’esperienza indimenticabile. Le visite avranno una durata di un’ora e si svolgeranno alle ore 18,19 e 20. L’accesso sarà effettuato in base all’ordine di arrivo e non è possibile effettuare la prenotazione.