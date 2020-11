Bicentenario della morte di Napoleone, al via l’iter per le iniziative

Nel 2021 verrà celebrato il bicentennario della morte di Napoleone. Numerose manifestazioni saranno organizzate per l’occasione. In particolare, in Italia, a Rivoli Veronese, è in corso di valutazione il progetto di ricostruire una colonna di marmo rosa, alta 20 metri che era stata eretta su richiesta dell’Imperatore stesso nel 1806 per ricordare il suo successo a Rivoli nel 1797. Era poi stata abbattuta dagli Austriaci nel 1814. In tale ambito, il console generale di Francia a Milano, Cyrille Rogeau, e l’addetto per la Difesa a Roma, Contrammiraglio Bernard Abbo, sono stati invitati a Rivoli Veronese per incontrare la sindaca, Giuliana Zocca, insieme ad alcuni responsabili e specialisti di storia napoleonica, in questa regione dove la lavorazione del marmo è una specialità.