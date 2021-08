Bicentenario della nascita di Anita Garibaldi, omaggio in Brasile con il monologo “L’Attesa”

In occasione del bicentenario della nascita di Anita Garibaldi, gli Istituti Italiani di Cultura di Rio de Janeiro e San Paolo presentano lo spettacolo “L’Attesa”, monologo di Valeria Magrini, in due distinte versioni, una in italiano, interpretata dal giovane talento ravennate Asia Galeotti per la regia di Emanuele Montagna, e una in portoghese, interpretata dall’attrice Camila Felix per la regia di Gianluca Barbadori. Gli spettacoli potranno essere visti gratuitamente dalle 18:30 del 28 agosto, per tutto il mese di settembre, sui canali YouTube di entrambi gli istituti. Il debutto della versione in portoghese verrà preceduto da un evento di presentazione, con la partecipazione in diretta dei direttori degli istituti, le due attrici e l’autrice dello spettacolo, il 27 agosto alle 18:30. L’iniziativa è promossa dall’Istituto Italiano di Cultura di Rio de Janeiro e di San Paolo, in collaborazione con il gruppo Ponte tra Culture, rete di artisti e operatori culturali con sede ad Ancona (Italia), Belo Horizonte (Brasile) e Bogotá (Colombia), la Scuola Teatro Colli e il Gruppo Teatro Colli di Bologna (Italia).