“BiCiclope”, arriva il primo antifurto social contro i ladri delle due ruote

Si chiama “BiCiclope” ed è il primo ‘antifurto social’ per contrastare i ladri a due ruote, un fenomeno che riguarda tra le 300 e le 600mila bici all’anno in tutta Italia. A presentarlo sono due italiani, Francesco Girelli, progettista meccatronico, e Stefano Rosanelli, imprenditore It e software architect, che hanno fondato la startup Telamone, vincendo nel 2017 un bando a sostegno delle Start-up innovative.

BiCiclope è composto da un sensore installabile su qualunque bicicletta, nascosto, che sfrutta la tecnologia Bluetooth Low Energy. All’utente basta registrarsi e attivarlo tramite l’applicazione, associandolo al proprio mezzo e in caso di furto o smarrimento della bici, fara’ una segnalazione tramite l’app al servizio in cloud: si attivera’, cosi’, un sistema di tracciabilita?della bici rubata, mentre i dispositivi di altri utenti dell’app rileveranno e comunicheranno automaticamente alla persona derubata la presenza della bicicletta. Non necessaria dunque alcuna azione, poiche’ e’ l’app stessa a inviare queste informazioni in background, anche se gli utenti avranno la possibilita’ di contattare attivamente la persona derubata per aiutarla nel recuperare la bicicletta. Inoltre, l’app e scaricabile da chiunque, anche non in possesso del dispositivo fisico BiCiclope, contribuendo a creare una rete di controllo e aiuto sul proprio territorio di prossimità.