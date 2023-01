Biden: 30 carri armati Abrams per Kiev. Attesa per l’annuncio del presidente Usa

Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, terra’ una dichiarazione pubblica sulla guerra in Ucraina alle 12:00 ora locale, le 18:00 in Italia. Lo ha reso noto la Casa Bianca. Secondo fonti citate dall’emittente “Cnn”, il presidente Usa dovrebbe annunciare l’invio in Ucraina di circa 30 carri armati Abrams. Le tempistiche dell’invio dei carri armati sono ancora incerte, e addestrarne gli equipaggi potrebbe richiedere mesi. Secondo le fonti anonime, il governo Usa intende fornire all’Ucraina anche un piccolo numero di veicoli di recupero: mezzi cingolati utilizzati per la riparazione di carri armati o la loro rimozione dal campo di battaglia.