Biden chiama Zelensky “Putin” ma si corregge subito e ci scherza su

Washington DC, 11 lug. (askanews) – Il presidente Usa Joe Biden ha accidentalmente chiamato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “Putin” durante un discorso sul sostegno degli Stati Uniti all’Ucraina al summit Nato. “Sono così concentrato su Putin… Dobbiamo preoccuparcene. Comunque”, ha detto Biden, giustificandosi per la gaffe, sottolineata lievemente anche da Cnn – che ha messo in luce come Biden si sia corretto subito – arriva a meno di un’ora da una conferenza stampa che i democratici ritengono fondamentale per la sua possibilità di rimanere candidato.