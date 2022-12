Biden e Zelensky? Per il Washington Post si mostrano uniti ma hanno obiettivi diversi. Ecco quali

“A parte la sincera espressione della gratitudine degli ucraini e la ferma promessa del continuo sostegno americano, Volodymyr Zelensky e Joe Biden sono arrivati all’incontro di ieri con specifici, ed in alcuni casi diversi, obiettivi”. Così in un commento del Washington Post allo storico vertice di ieri alla Casa Bianca, sottolineando il comune obiettivo di assicurarsi, con l’attenta coreografica della visita di Zelensky iniziata alla Casa Bianca e conclusa al Congresso, il sostegno della prossima nuova maggioranza repubblicana alla Camera per il passaggio del pacchetto da 47 miliardi di dollari di nuovi aiuti per l’Ucraina. Era importante, sottolineano fonti della Casa Bianca, che Zelensky potesse usare il suo considerevole carisma personale per convincere “quanto questa sia veramente una lotta per la democrazia”. A parte questo però, Mr Zelensky è arrivato a Washington con una specifica richiesta di armi più potenti per lanciare una massiccia offensiva contro le forze russe l’anno prossimo, ma ci sono poche indicazioni che abbia avuto successo su questo fronte. In un tweet, ironicamente intitolato ‘la mia lista dei desideri per Natale’, il consigliere del presidente ucraino, Mykhailo Podolyak, indicava nelle scorse settimane in cinque sistemi di arma di cui Kiev avrebbe più urgentemente bisogno. Ma quattro di questi – compresi tank da combattimento dell’ultima generazione e missili a lungo raggio – sono stati negati, mentre nel nuovo pacchetto da 1,8 miliardi, che Biden ha annunciato ieri, sono stati inclusi i Patriot.

Per il Pentagono, Kiev ha già abbastanza tank e i M1 Abrams, richiesti dagli ucraini, sarebbero troppo complessi da manovrare e tenere operativi. Per quanto riguarda i missili a lungo raggio, che potrebbero colpire all’interno del territorio russo, Biden ieri nella conferenza stampa ha ripetuto il mantra che la Nato “non vuole entrare in guerra con la Russia”. Sul fronte opposto, il desiderio di Biden era di “discutere la posizione di Zelensky sulla diplomazia, qual’è la sua valutazione e quello di cui ha bisogno per essere sicuri che Kiev possa negoziare nella posizione più forte possibile in modo da accelerare l’emergere di un tavolo negoziale”, spiegano ancora fonti della Casa Bianca. Attente però a ribadire che “non spetta a noi descrivere quello che dovrebbe essere la diplomazia, quando dovrebbe iniziare e quale sia la sua linea rossa”, tutte prerogative che spettano all’Ucraina. Questo non vuol dire che all’interno dell’amministrazione Biden non ci sia un dibattito in corso sulle ‘exit strategy’, con tre diversi modelli, ognuno dei quali ha dei sostenitori: il primo, che si rifà al piano di pace proposto da Zelensky il mese scorso, comprende il ritiro russo da tutti i territori ucraini attualmente occupati, compresa Crimea e le aree del Donbass occupate nel 2014. Il secondo il ritiro nelle linee del 2014, il terzo un ritiro russo dal Donbass ma non dalla Crimea.

Zelensky ha più volte dichiarato che lui sosterrebbe solo la prima ipotesi, il ritiro completo dei russi, ma nel loro faccia a faccia di ieri, Biden ha cercato di capire “come pensa che questo debba avvenire”, spiegano ancora le fonti, sottolineando comunque che si trattata “di una discussione teorica”, dal momento che non ci sono indicazioni che la Russia sia interessata a negoziare. Il suo interesse al momento sarebbe quello di “un cessate il fuoco, per avere il tempo di riposarsi, riorganizzare le truppe e addestrare nuove forze”, spiega Liana Fix, del Council on Foreign Relations, per rilanciare una nuova offensiva nel nuovo anno dopo le sconfitte incassate con la controffensiva ucraina. Anche su questo Washington e Kiev hanno letture diverse: se i vertici militari ucraini si aspettano che nel giro di pochi mesi una nuova offensiva russa , forse anche contro la capitale, fonti diplomatiche Usa credono che al Cremlino ci siano divisioni. “Certamente c’è qualcuno che pensa di lanciare una nuova offensiva – spiegano – ma altri hanno seri dubbi sulla capacità della Russia di sostenerla”. Mosca sta facendo i conti “con una molto significativa carenza di munizioni”, che sta diventando “sempre più un problema” per le forze russe, aggiungono le fonti diplomatiche.