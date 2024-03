Biden: nessuna tregua fra Israele e Hamas prima di lunedì

SUi 100 morti a Gaza: “Stiamo verificando i fatti”

Washington, 29 feb. (askanews) – Nessuna tregua fra Israele e Hamas almeno fino a lunedì, secondo quanto dichiarato dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden che ha comunque sottolineato di essere in continuo contatto con i leader locali e di rimanere fiducioso. “La speranza è l’ultima a morire”, dice.Biden ha però espresso timore per le conseguenze sulle trattative di quanto successo a Gaza: oltre 100 persone sono morte, secondo le accuse di Hamas, per causa delle forze israeliane che hanno aperto il fuoco sulla folla in attesa degli aiuti umanitari, a causa di una “calca violenta”, secondo la versione dei fatti finora fornita da Tel Aviv. Il governo dello Stato ebraico – che ha definito l’accaduto “una tragedia” ma non ha confermato la dinamica dei fatti.”La stiamo verificando proprio adesso. Ci sono due versioni contrastanti di quello che è successo, non ho ancora una risposta”, ha detto Biden, aggiungendo che quanto successo complicherà le trattative.