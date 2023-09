Bielorussia, Ambasciata americana invita concittadini a lasciare il Paese

L’ambasciata Usa a Minsk di cui l’Ambasciatore Julie Fisher, in una allerta pubblicata sul proprio sito, ha invitato i cittadini americani a non viaggiare in Bielorussia per il continuo supporto che Minsk offre a Mosca nel conflitto ucraino, l’attuazione arbitraria delle leggi locali, il rischio di rivolte e di detenzione. I cittadini statunitensi che si trovano nel Paese sono sollecitati a partire immediatamente, usando l’aereo o uno dei quattro valichi ancora aperti con la Lituania, dopo che nei giorni scorsi Vilnius ne ha chiusi due.