Bienalsur arriva a Napoli: l’arte contemporanea incontra la scienza al Musa

Il Museo Universitario delle Scienze e delle Arti (Musa) dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” inaugura la tappa napoletana di Bienalsur 2025 con la mostra “Anatomia delle Qualità”, installazione site-specific dell’artista argentino Pablo La Padula, a cura di Diana Wechsler. L’apertura è fissata per domani, giovedì 2 ottobre, alle ore 11, nel Complesso di Santa Patrizia in via Luciano Armanni 5, con una conferenza stampa che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo accademico.

Cos’è Bienalsur

Bienalsur – Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea dell’America del Sud – è un progetto culturale unico nel suo genere, nato a Buenos Aires nel 2016 per iniziativa dell’Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). A differenza delle biennali tradizionali, non si concentra in un’unica città: le sue mostre e installazioni si svolgono in contemporanea in decine di sedi sparse in più continenti, creando un grande network artistico globale. L’obiettivo è favorire il dialogo tra culture, discipline e comunità, abbattendo confini geografici e tematici.

Il ruolo del Musa

Per l’edizione 2025, Napoli entra ufficialmente nella rete internazionale della biennale e il Musa, con il suo straordinario Museo Anatomico, diventa il palcoscenico di un dialogo inedito tra arte e scienza. La Padula, nel corso di una residenza a Napoli, ha lavorato a un progetto che intreccia linguaggi contemporanei e patrimonio scientifico, restituendo un’opera che riflette sul rapporto tra corpo, memoria e conoscenza.

Il programma dell’inaugurazione

All’appuntamento del 2 ottobre interverranno Giovanni Francesco Nicoletti, rettore dell’Ateneo campano; Diana Wechsler, vice-rettrice dell’Untref e direttrice artistica di Bienalsur; l’artista Pablo La Padula;Giuseppina Castiello, sottosegretario di Stato per i Rapporti con il Parlamento. A introdurre e moderare sarà Michele Papa, direttore del Musa.

Al termine della conferenza stampa, l’installazione sarà presentata in anteprima e aperta al pubblico dal 3 ottobre 2025 fino al 30 gennaio 2026. Per festeggiare l’arrivo di Bienalsur a Napoli, il Museo osserverà un’apertura straordinaria sabato 4 e domenica 5 ottobre con orario continuato dalle 9.30 alle 16.30.

Con “Anatomia delle Qualità”, il Musa conferma la sua vocazione di crocevia culturale, capace di intrecciare scienza e linguaggi artistici, e Bienalsur consolida il proprio ruolo di piattaforma internazionale di dialogo e sperimentazione contemporanea.