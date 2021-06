Biennale Arte, al via il bando College: domande entro il 26 luglio

Al via da oggi il primo bando Biennale College Arte, il cui workshop avra’ inizio dal prossimo autunno. L’obiettivo e’ quello di affiancare all’Esposizione Internazionale d’Arte un laboratorio di alta formazione, ricerca e sperimentazione per lo sviluppo e la produzione di progetti di artisti emergenti under 30 provenienti da tutto il mondo. Il bando internazionale Biennale CollegeArte restera’ aperto per sei settimane, da mercoledi’ 16 giugno fino a lunedi’ 26 luglio. Saranno selezionati 12 progetti e gli artisti saranno invitati a partecipare a un workshop di 10 giorni dedicato allo sviluppo dei progetti proposti, che si svolgera’ a Venezia nel mese di ottobre. Il workshop, che alternera’ momenti individuali e di gruppo, sara’ coordinato dalla direttrice del Settore Arti Visive, Cecilia Alemani, assieme a curatori e artisti, tutor e mentori direttamente impegnati allo sviluppo dei progetti con i partecipanti.