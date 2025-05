Biennale Arte, morta Koyo Kouoh, curatrice edizione 2026

Venezia, 10 mag. (askanews) – E’ improvvisamente scomparsa a 57 anni Koyo Kouoh, la prima donna africana che era stata chiamata a curare la Biennale d’arte di Venezia, per l’edizione del 2026. Lo ha annunciato il ministro della Cultura Alessandro Giuli e lo hanno confermato dalla stessa Biennale.

Nata in Camerun nel 1967, Kouoh è stata dal 2019 direttrice esecutiva e chief curator dello Zeitz Museum of Contemporary Art Africa a Città del Capo, in Sudafrica. Viveva tra l’Africa e la Svizzera. La sua nomina alla guida della Biennale Arte 2026 era stata annunciata dal presidente Pietrangelo Buttafuoco a dicembre 2024.