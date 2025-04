Biennale, da Madrid lanciato Manifesto per futuro dell’architettura

Milano, 24 apr. (askanews) – “Intelligens: Verso una Nuova Architettura dell’Adattamento” è il nuovo Manifesto per il futuro dell’architettura, presentato oggi a Madrid dal Presidente del Governo spagnolo, Pedro Sanchez, e da Carlo Ratti, Curatore della 19. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, alla presenza dell’Ambasciatore italiano a Madrid, Giuseppe Buccino Grimaldi. Il manifesto, che ha già ottenuto vasto sostegno da parte dei partecipanti alla Biennale Architettura 2025, è ora aperto al pubblico per l’adesione.

L’Europa meridionale, inclusa la Spagna, è stata colpita in modo durissimo dagli effetti del cambiamento climatico, con l’innalzamento delle temperature, le siccità prolungate e le inondazioni catastrofiche. Un esempio recente sono le drammatiche alluvioni che hanno colpito Valencia nell’ottobre 2024, le cui immagini hanno fatto il giro del mondo. In questo contesto, il manifesto sostiene che l’architettura debba assumere un ruolo più urgente e proattivo: non limitandosi alla mitigazione (ovvero contribuendo alla riduzione delle emissioni), ma ponendo uguale enfasi sull’adattamento, ossia sulla capacità dell’ambiente costruito di resistere e rispondere agli impatti del cambiamento climatico.

Il tema è al centro della Biennale Architettura 2025, che aprirà a Venezia il mese prossimo, dal 10 maggio al 23 novembre 2025. Pur mantenendo il suo ruolo di esposizione e celebrazione dell’architettura internazionale, l’edizione di quest’anno si propone anche come un appello all’azione. Oltre a emergere con forza attraverso la 19esima Mostra Internazionale di Architettura, questo invito all’impegno è stato portato avanti da Carlo Ratti nel suo dialogo con i rappresentanti delle 66 Partecipazioni Nazionali da tutto il mondo, che sono stati invitati a rispondere alla proposta “Un Luogo, Una Soluzione” e a presentare idee architettoniche concrete per l’adattamento ai cambiamenti climatici.

“Il messaggio della Biennale Architettura 2025 – ha dichiarato Carlo Ratti – è urgente: l’ambiente costruito deve adattarsi a un pianeta trasformato. L’architettura, dunque, non riguarda più soltanto la forma, riguarda la sopravvivenza. Per affrontare questa sfida deve essa stessa adattarsi, attingendo a ogni forma di intelligenza di cui disponiamo: naturale, artificiale e collettiva. Esploreremo tutto ciò nella 19. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, che conta oltre 750 partecipanti: architetti e ingegneri, matematici e climatologi, filosofi e artisti, chef e programmatori, scrittori e intagliatori del legno, agricoltori e stilisti — e molti altri ancora”.

A seguito della firma del presidente del Governo Pedro Sanchez, il Manifesto entra ora in una fase di circolazione aperta. Numerosi partecipanti alla Biennale Architettura 2025 hanno già aderito all’appello, che è ora esteso ad architetti, ricercatori, studenti e cittadini di tutto il mondo.