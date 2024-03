Biennale Interaction Napoli, D’Amico main partner: in mostra la Collezione di Vasi d’autore di Paolo Bini

D’Amico rinnova la sua partecipazione come main partner alla seconda edizione dell’Interaction Napoli, rassegna internazionale con cadenza biennale promossa da Fondazione Made in Cloister, riconfermando la sua passione ed il suo impegno a diffondere l’arte e la cultura. La mostra, curata dal critico d’arte Demetrio Paparoni, dal 16 marzo al 21 settembre 2024 si terrà nel Chiostro di Santa Caterina a Napoli, sede della Fondazione.

Il titolo di Interaction Napoli 2024, si legge in una nota, “è “interagire”, che unito al tema del confronto e del dialogo vuole rendere possibile il crescere e il lavorare insieme. Protagonisti di questa seconda edizione saranno 28 artiste e artisti provenienti da tutto il mondo che daranno vita a un dialogo aperto tra linguaggi artistici differenti attraverso tele, sculture e installazioni site specific, che seguendo il concept della biennale, non verranno percepite come singole ma, saranno fatte interagire tra di loro creando una relazione con l’insieme”.

In questa “relazione” D’Amico esporrà la nona edizione in Limited Edition della Collezione Vasi D’Autore 2024 firmata dall’artista di arte contemporanea Paolo Bini. L’artista ha voluto raccontare, attraverso il tema della luce, l’interazione tra D’Amico e l’arte firmando l’iconografia “Tratti di luce”, vediamo come nella rappresentazione, alle strisce astratte e policrome, si sovrappongono segni che richiamano la forma delle radici, rimandando anche alle caratteristiche della tradizione e delle nostre origini. Le campiture offrono infine una visione rivisitata dei campi di coltivazione visti dall’alto. Il progetto “Vasi D’Autore”, è una Limited Edition che ogni anno coinvolge un artista diverso con l’obiettivo non solo di diffondere la cultura del bello ma anche di dimostrare l’attenzione di D’Amico al tema dell’arte e della sostenibilità. I vasi rappresentano infatti un’idea innovativa, trasformandosi, dopo aver gustato il prodotto, in oggetti contemporanei di design con cui decorare casa riutilizzandoli in chiave sostenibile, per conservare pasta, spezie, caffè, zucchero, matite o altri oggetti di piccole dimensioni.

La mostra sarà aperta al pubblico dal 16 marzo al 21 settembre 2024 presso il Chiostro di Santa Caterina a Formiello (Piazza Enrico de Nicola 48, Napoli) nei seguenti giorni e orari: mercoledì, venerdì e sabato dalle 11 alle 19, il giovedì dalle 11 alle 22 e la domenica dalle 10 alle 14.