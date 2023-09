Big Data e Ai, verso un Hub europeo: bando della Fondazione Ifab da 500mila euro

Un bando metterà a disposizione complessivamente 500.000 euro che saranno destinati a progetti innovativi in grado di “realizzare e rafforzare un Hub europeo sui Big Data e l’Intelligenza Artificiale che porti a una nuova forma di sviluppo umano più inclusivo, sostenibile e aperto”. Ifab, la Fondazione per lo sviluppo dei Big Data e l’Intelligenza Artificiale, che promuove, dirige e sviluppa progetti interdisciplinari di ricerca applicata, attraverso attività di formazione e divulgazione ha lanciato la sua terza Call for Projects, per attrarre e finanziare progetti innovativi nell’ambito di aree tematiche specifiche quali terra e clima, assistenza sanitaria e medicina, sistemi sociali complessi e nuovi materiali. Ogni progetto deve affrontare una di queste aree tematiche e sviluppare o sfruttare metodi di calcolo Hpc, analisi di big data o intelligenza artificiale, flussi di lavoro di cloud e edge computing. Saranno anche presi in considerazione progetti basati su metodi di calcolo quantistico. I progetti possono essere presentati in forma di ‘proof of concept’, ricerca e sviluppo, applicazioni e soluzioni industriali e possono essere proposti sia da partner pubblici sia da partner privati, inclusi soggetti esterni a Ifab. La piattaforma sarà aperta fino al 16 ottobre.