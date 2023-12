“Big oil out of Cop”, la protesta a Londra fuori da sede BP

Partecipano attivisti per l’ambiente e gruppi religiosi

Roma, 9 dic. (askanews) – Alcune centinaia di dimostranti si sono radunati fuori dal quartier generale del colosso petrolifero BP a Londra per chiedere azioni contro i cambiamenti climatici al summit Cop28 a Dubai.Alla protesta hanno partecipato attivisti per l’ambiente e gruppi religiosi. Tra le scritte sugli stricioni “Big Oil Out of Cop” (Le compagnie petrolifere fuori dalla Cop) e “Inazione climatica uguale razzismo” (Climate Inaction = Racism’).I manifestanti hanno anche intonato il coro: “Cosa vogliamo? Giustizia climatica. Quando la vogliamo? Ora”, ma anche “Gaza Gaza, non piangere, non ti lasceremo mai morire”.