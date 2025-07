“Big! Premio Francesco Di Giacomo”, finali 11 e 12 luglio a Zagarolo

Roma, 10 lug. (askanews) – Due serate gratuite, sei band in concorso, ospiti straordinari e una grande orchestra residente per celebrare la musica e l’eredità artistica del cantante del Banco del Mutuo Soccorso. L’11 e il 12 luglio a Zagarolo, nello splendido Giardino Pensile di Palazzo Rospigliosi, si terrà la prima edizione del BIG! – Premio Francesco Di Giacomo, nato per rendere omaggio all’indimenticabile voce del Banco del Mutuo Soccorso, una delle figure più amate e significative della musica italiana, e per dare spazio a formazioni capaci di distinguersi per originalità, creatività e coerenza artistica con l’universo musicale e poetico di Francesco.

Al bando hanno risposto tantissime band da tutta Italia e, tra le candidature, una giuria di esperti – presieduta da Pino Marino e coordinata da Massimo Pasquini – composta da giornalisti, musicisti e operatori del settore, ha selezionato sei formazioni finaliste. Venerdì 11 luglio saliranno sul palco Light Pole, Heartache e LCD; sabato 12 sarà la volta di Pillheads, Ghost on Mars e I Marana. Ogni band presenterà due brani: uno originale e uno scelto dal repertorio di Francesco, tra la sua produzione solista e quella storica con il Banco del Mutuo Soccorso.

Grazie al supporto del main sponsor ZdB saranno assegnati 3 premi di produzione: un EP per il vincitore assoluto, un Singolo con videoclip per il secondo classificato, e un Singolo per la migliore interpretazione del brano di Francesco.

Entrambe le serate si arricchiranno della partecipazione di artisti di grande rilievo che porteranno sul palco contributi musicali e personali nel segno di Francesco: venerdì Gianni Nocenzi membro fondatore del Banco, Petra Magoni, coreAcore, Pino Marino e Andrea Rivera; sabato, Patrizio Fariselli, Peppe Servillo, Ashai Lombardo Arop, Francesco Di Gregorio, Antonello Colonna e la straordinaria coppia Franz Di Cioccio e Patrick Djivas della Premiata Forneria Marconi.

Ad accompagnare le esibizioni sarà la Resident BIG!, una super band composta da musicisti che hanno condiviso il percorso musicale e umano con Francesco. Ne fanno parte Maurizio Masi, Alessandro Papotto, Paolo Sentinelli, Andrea Pettinelli, Maurizio Pizzardi, Adriano Viterbini, Stefano Saletti e i Têtes de Bois: Carlo Amato, Andrea Satta, Angelo Pelini, Luca De Carlo e Stefano Ciuffi.

Nel corso della manifestazione verrà presentato il brano inedito Bello Francesco, in uscita l’11 luglio su tutte le piattaforme digitali scritto da Andrea Satta, con la pre-produzione artistica dei Têtes de Bois, e prodotto da Lottoventisette di Lele Anastasi e Maurizio Masi. Hanno partecipato alla registrazione Elio, Petra Magoni, Tosca, Adriano Viterbini, Maurizio Masi, Alessandro Papotto e Claudia Delli Ficorelli.

A condurre le serate saranno Timisoara Pinto e Duccio Pasqua di Radio Rai. La direzione artistica del Premio è di Andrea Satta, l’ideazione di Antonella Caspoli. Il main sponsor dell’iniziativa è ZdB. L’ideazione ed elaborazione grafica del logo sono di La Douce.

L’evento, a ingresso gratuito (con prenotazione obbligatoria su Eventbrite), è organizzato dai Têtes de Bois in collaborazione con il Comune di Zagarolo. Apertura porte ore 20 – Inizio spettacoli ore 21. Palazzo Rospigliosi Piazza della Indipendenza, 18, 00039 Zagarolo RM

Tutte le info sul sito: www.bigpremiofrancescodigiacomo.it PRENOTAZIONI PER L’INGRESSO SU: https://www.eventbrite.com/e/big-premio-francesco-di-giacomo-tickets-1461775372489 Ufficio stampa Premio BIG!: Fabiana Manuelli – stampa@fabianamanuelli.it