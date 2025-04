BIG! – Premio Francesco Di Giacomo: proroga iscrizioni e cambio location per le finali

Il Premio BIG! Francesco Di Giacomo – concorso musicale dedicato ai gruppi, nato per omaggiare l’indimenticabile voce del Banco del Mutuo Soccorso – annuncia due importanti novità: la proroga delle iscrizioni fino al 30 aprile 2025 e il rinvio delle finali live al mese di luglio, non più al Teatro Italia, ma all’aperto, nell’arena estiva del Teatro Torlonia di Roma.

Come sottolinea Andrea Satta, direttore artistico: “Una decisione maturata con la consapevolezza di voler dare il giusto spazio e ascolto alla straordinaria ondata di adesioni ricevute in queste settimane che testimoniano l’energia creativa della scena musicale attuale. Per questo motivo abbiamo scelto non solo di posticipare di 15 giorni la deadline per candidarsi – dal 15 al 30 aprile – ma anche di ripensare l’intera fase finale del concorso, per garantire una selezione più accurata, rispettosa e attenta del lavoro delle band coinvolte. Spostare le finali a luglio significa infatti prenderci il tempo necessario per ascoltare con cura ogni progetto, restituendo così agli artisti l’attenzione e la qualità che meritano.”

Prossimamente saranno svelati i nomi dei finalisti, gli ospiti speciali e le nuove date delle serate conclusive.

IL PREMIO E IL BANDO.

“BIG! – Premio Francesco Di Giacomo” nasce per valorizzare, mantenere viva e sostenere l’opera e il ricordo della storica voce del Banco del Mutuo Soccorso e individuare band di talento, tra le più creative e originali del panorama musicale italiano, in sintonia con l’eredità artistica di chi si è distinto per aver scritto e interpretato alcuni dei testi più significativi della storia del rock italiano.

L’iscrizione al Premio è gratuita ed è aperta a tutte le band che dovranno presentare 2 brani composti da testo e musica e interpretati in qualsiasi lingua (italiana, straniera, minoritaria, dialettale o altre). Le domande dovranno essere inviate all’indirizzo bigfrancescodigiacomo@gmail. com entro e non oltre le ore 12 del 30 aprile 2025 .

I sei gruppi finalisti, scelti dalla giuria composta da giornalisti, artisti, operatori del settore – designati dal comitato di garanzia promotore del premio, oltre a presentare i due brani proposti, dovranno arrangiare e interpretare una canzone di Francesco Di Giacomo (assegnata dalla giuria), tratta dalla sua produzione solista o da quella con il Banco del Mutuo Soccorso , preservando l’integrità del testo.

Verranno assegnati i seguenti premi, tutti offerti dall’etichetta discografica ZdB: ai vincitori la produzione di un EP del valore di 5.000 euro; al secondo classificato la produzione di un singolo + videoclip del valore di 2.500 euro; al terzo classificato la produzione di un singolo del valore di 1.000 euro.

Tutte le info sul sito: www. bigpremiofrancescodigiacomo.it