BigMama bloccata a Dubai “Stiamo vivendo un incubo”





ROMA (ITALPRESS) – “Ciao ragazzi, stasera vi chiedo di darci una mano, perché stiamo vivendo un vero incubo. Siamo tantissimi italiani in questa situazione, in questo momento, quindi vi prego di condividere, di ascoltare, di cercare di muovere tutte le forze possibili”. Lo dice, in un video sul suo profilo Instagram, la cantante Big Mama bloccata a Dubai durante il rientro da un viaggio internazionale, a causa della temporanea chiusura dello spazio aereo dopo l’attacco Usa-Israele all’Iran. “Il mio volo – dice – è stato dirottato nel deserto, nei pressi di Dubai. Siamo stati poi portati a Dubai in un hotel e adesso ci pregano di rimanere nell’hotel e di fare attenzione il più possibile. Noi continuiamo a sentire i missili sulla testa, io sono terrorizzata, siamo tantissime persone in questa situazione. Vi prego, occhi su di noi, massima attenzione su di noi”.

mgg/mca3 (fonte video: profilo Instagram BigMama)