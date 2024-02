Bigmama parlerà agli studenti nell’Aula dell’Assemblea generale Onu

Roma, 20 feb. (askanews) – Dal palco del Teatro Ariston ha fatto partire una rivoluzione pacifica, portando un messaggio di uguaglianza e amore universale, denunciando bullismo, bodyshaming e ogni tipo di violenza e discriminazione. Ora BigMama interverrà nell0Aula dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York per parlare ad una platea internazionale di 2.000 ragazzi tra i 16 e i 17 anni, nel prestigioso Palazzo di Vetro.

L’artista è stata scelta per intervenire, nell’ambito dell’iniziativa “Gcmun talks” dal titolo “Le arti per la cittadinanza globale” (The Arts for Global Citizenship #AGCNewYork24), organizzato da United Network, organizzazione associata al Dipartimento di Global Communications delle Nazioni Unite.

Il tema del suo speech sarà “Crescere e Guardare al futuro” e, partendo dalla propria esperienza personale, l’artista porterà agli studenti un intenso momento di riflessione.