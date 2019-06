Bike_it, inaugurata a Napoli la mostra internazionale della bicicletta

“Abbiamo inaugurato la nostra mostra Bike_it che da stamattina, e fino ad aprile 2020, sarà visitabile e accoglierà tutti con moltissime attività. Ogni weekend ci sarà un programma con dimostrazioni, giochi ed esperimenti”. Cosi’ alla Dire Alessandra Drioli, responsabile dello science center di Citta’ della Scienza di Napoli, dopo il taglio del nastro della mostra internazionale della bicicletta che, unica tappa italiana, sarà a Coroglio per i prossimi dieci mesi. “Bike_it è nata a Gerusalemme – spiega Maya Halevi, direttrice del Bloomfield Science Museum Jerusalem – grazie anche a diversi partner, istituzioni, amici e soprattutto grazie al contributo di Citta’ della Scienza e del museo scientifico di Brema. La mostra e’ incentrata sulle persone, sulle macchine, sulla bicicletta e sulle influenze sociali che il mondo della bici gioca”. Si tratta, sottolinea Halevi, “di un’occasione importante di confronto e dibattito per tutte le citta’ in cui Bike_it e’ stata ospitata: cosi’ e’ successo a Gerusalemme, a Brema, e mi auguro – conclude – che lo stesso accada qui a Napoli”.