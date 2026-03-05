Bilancio della Campania 2026, al via l’iter in commissione: priorità a sociale, trasporti e cultura

Si è aperta nella sede del Consiglio Regionale della Campania la sessione dedicata al bilancio regionale 2026, con la riunione della Commissione Bilancio, Finanze, Demanio e Patrimonio presieduta dal consigliere regionale Corrado Matera.

Alla seduta ha preso parte anche il presidente della Regione Campania Roberto Fico, che ha illustrato l’impostazione della manovra finanziaria per il prossimo anno. L’incontro rappresenta il primo passaggio di un percorso che porterà alla definizione del bilancio regionale, strumento centrale per orientare le politiche pubbliche e sostenere i servizi destinati ai cittadini.

Le priorità della manovra

Nel corso della riunione sono stati presentati i principali ambiti di intervento previsti dalla manovra, che punta in particolare al rafforzamento delle politiche sociali e sociosanitarie, al sostegno delle fasce più fragili e al potenziamento di alcuni servizi pubblici strategici.

Tra le priorità figurano il miglioramento del trasporto pubblico, il sostegno alla cultura e la valorizzazione del patrimonio culturale regionale. Tra le misure evidenziate rientrano inoltre il rafforzamento del Fondo per la psicologia scolastica, interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, il sostegno alle donne vittime di violenza e politiche dedicate all’occupazione femminile.

Previsti anche interventi a favore delle istituzioni culturali e teatrali, mentre un capitolo specifico riguarda le politiche ambientali e territoriali, con risorse destinate alle bonifiche e alla manutenzione delle infrastrutture idriche.

Rifinanziate diverse leggi regionali

Nel corso dei lavori è stato inoltre sottolineato il rifinanziamento di numerose leggi regionali approvate nelle precedenti legislature. Una scelta che, secondo quanto emerso durante la seduta, punta a garantire continuità alle politiche che negli anni hanno prodotto risultati concreti per i territori e per le comunità locali.

L’attività della Commissione proseguirà nei prossimi giorni con una serie di audizioni dei rappresentanti delle categorie e delle parti sociali, passaggio considerato fondamentale per raccogliere osservazioni e contributi prima dell’esame definitivo della manovra.

Matera: “Momento decisivo per l’attività della Regione”

Il presidente della Commissione Bilancio Corrado Matera ha evidenziato il significato di questa prima fase del percorso.

“L’avvio dei lavori sul bilancio rappresenta sempre un momento decisivo per l’attività della Regione. Parliamo dello strumento che orienta le politiche pubbliche e che permette di sostenere servizi, diritti e opportunità per i cittadini”, ha dichiarato.

Matera ha inoltre sottolineato la soddisfazione per una manovra che valorizza il lavoro svolto negli anni precedenti, ricordando il rifinanziamento di diverse leggi regionali approvate nelle passate legislature.

Il presidente della Commissione ha ribadito che l’obiettivo del lavoro avviato è garantire un confronto approfondito, affinché ogni scelta sia orientata alla responsabilità nell’utilizzo delle risorse pubbliche. “L’obiettivo – ha concluso – è arrivare all’approvazione di una manovra capace di rafforzare i servizi e sostenere lo sviluppo della Campania, mantenendo sempre al centro le esigenze delle comunità e dei territori”.