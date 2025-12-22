Bilancio di Plenessenzia

di Annamaria Spina

Per oltre un secolo l’impresa è stata raccontata e valutata quasi esclusivamente attraverso il bilancio economico-finanziario. Un documento essenziale, rigoroso, indispensabile per misurare la capacità dell’azienda di produrre valore, preservare capitale e garantire continuità.

Negli ultimi decenni, tuttavia, è emersa una consapevolezza sempre più evidente… quel bilancio non era più sufficiente a descrivere la realtà economica complessiva dell’impresa. Mancava qualcosa: mancava il contesto, mancava l’impatto e, soprattutto, mancava l’essere umano.

Da questa lacuna nasce il percorso che ha condotto allo sviluppo dei bilanci ESG e dei bilanci di sostenibilità. I bilanci ESG (Environmental, Social, Governance) nascono inizialmente come strumenti volontari. Sono le grandi imprese, soprattutto quotate, a introdurli per rispondere alle pressioni degli investitori istituzionali, dei mercati finanziari e dell’opinione pubblica. Per molti anni la sostenibilità è stata una scelta reputazionale, un segnale di responsabilità, un elemento di posizionamento competitivo… non un obbligo economico, ma una narrazione aggiuntiva.

Questo scenario cambia radicalmente con l’intervento dell’Unione Europea. La sostenibilità viene progressivamente sottratta alla dimensione etica e ricondotta a quella sistemica e normativa. Con la direttiva CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), l’Europa stabilisce un principio chiaro… l’impatto ambientale e sociale dell’impresa è un fatto economicamente rilevante e, come tale, deve essere misurato, standardizzato e rendicontato.

Oggi non tutte le imprese sono ancora obbligate, ma un numero crescente di grandi aziende lo è già, e l’obbligo si estenderà progressivamente negli anni a venire. Il bilancio di sostenibilità, dunque, non è più un’opzione, è un processo storico-economico in atto. Sta diventando parte integrante della struttura economica dell’impresa europea.

Proprio mentre la sostenibilità diventa obbligatoria, emerge però con chiarezza il suo limite più profondo. Il bilancio ESG misura emissioni, consumi, governance, politiche sociali, impatti esterni… ma non misura ciò che accade dentro l’impresa. Non misura la qualità dell’esperienza umana, non misura quella dimensione di compiutezza che rende il lavoro non solo sostenibile, ma significativo.

Non misura, in altre parole, la “pienezza”.

Per pienezza non si intende un benessere superficiale o emotivo, ma la percezione profonda dell’essere umano di abitare un’economia che ha senso, che riconosce il valore della sua presenza e della sua partecipazione. Una dimensione che oggi resta invisibile agli strumenti economici tradizionali.

La sostenibilità, per sua natura, risponde a una domanda difensiva: “Quanto danno stiamo evitando?”

L’economia contemporanea, però, è pronta per una domanda più avanzata: “Quale qualità di vita economica stiamo generando?”

È in questo preciso punto che la sostenibilità rivela il suo carattere transitorio… necessario, ma non definitivo.

Per dare forma a questo passaggio storico, mi piace introdurre un termine nuovo, che non appartiene né al linguaggio etico né a quello tradizionale della sostenibilità: Plenessenzia.

La Plenessenzia è la sintesi economica tra pienezza e benessere dell’essere umano, nell’azienda e nella vita. Non è uno stato emotivo, né una categoria morale… è una condizione economica misurabile.

Plenessenzia significa appagamento profondo. Significa sentirsi parte di un processo produttivo sensato, percepire coerenza tra valore prodotto e valore riconosciuto, vivere il lavoro come spazio di espressione e non solo di consumo. Significa abitare un’economia che “riempie” la vita, anziché svuotarla.

Con la Plenessenzia, l’essere umano diventa “unità centrale di valore assoluto”.

Se l’economia è scienza della misurazione, allora ciò che non viene misurato non esiste economicamente. Oggi il capitale finanziario è calcolato, l’impatto ambientale è calcolato, la governance è calcolata… la pienezza dell’essere umano no.

Il Bilancio di Plenessenzia nasce per colmare questo vuoto strutturale. Rappresenta un documento che affianca e, in prospettiva, integra bilancio finanziario ed ESG, introducendo indicatori come la soddisfazione economica percepita, la qualità delle relazioni organizzative, l’equilibrio tra tempo di vita e tempo produttivo, il senso di appartenenza e di riconoscimento, il contributo dell’impresa alla pienezza della vita individuale e collettiva.

Si tratta di una nuova contabilità del valore umano… non più etica, non più solo sostenibilità, ma Plenessenzia misurata.

Il vero salto evolutivo dell’economia non sarà “ridurre il danno”, ma “aumentare la qualità dell’esistenza economico-umana”. Questo richiede nuovi strumenti, nuovi indicatori e nuovi bilanci.

Se questa è la direzione, allora si apre una questione ulteriore, tutt’altro che secondaria… il Bilancio di Plenessenzia deve limitarsi a integrarsi con gli altri bilanci o può ambire a diventarne la forma unitaria?

Dal punto di vista economico, l’ipotesi di un Bilancio di Plenessenzia unico non è affatto azzardata. Al contrario, rappresenterebbe una possibile razionalizzazione di un sistema oggi frammentato. Le imprese redigono un bilancio economico-finanziario, un bilancio ESG, report accessori di natura organizzativa o sociale… una molteplicità che risponde a obblighi normativi differenti, ma che non restituisce una visione unitaria del valore prodotto.

Un Bilancio di Plenessenzia, concepito come bilancio unico, avrebbe la funzione di ricomporre queste dimensioni in un quadro coerente, in cui il valore finanziario misura la solidità, il valore ESG misura l’impatto e la Plenessenzia misura la qualità dell’esistenza economica generata.

In questa prospettiva, la Plenessenzia governerebbe il profitto, ordinerebbe i numeri e supererebbe la sostenibilità in una logica più ampia e matura.

Fino ad oggi parlare di sostenibilità, e ancor più di Plenessenzia, è stato complesso non per mancanza di sensibilità, ma per una ragione strutturale… la mentalità dell’impresa è, legittimamente, economica. Chi fa impresa risponde a responsabilità precise: produrre profitto, garantire continuità, remunerare il capitale, creare valore misurabile.

Per questo ogni discorso che non utilizza il linguaggio del profitto resta esterno al cuore decisionale dell’azienda. La sostenibilità ha iniziato a essere presa sul serio solo quando è entrata nei requisiti normativi, nei rating finanziari, nel costo del capitale. Lo stesso vale per la Plenessenzia.

Il Bilancio di Plenessenzia non chiede all’impresa di rinunciare al profitto, ma di aumentarne la qualità e la stabilità nel tempo.

Affinché questo modello si affermi, è necessario che politica economica e sistema finanziario collaborino. Se la Plenessenzia è valore economico, allora deve essere premiata economicamente: condizioni di credito più favorevoli, tassi agevolati legati a indicatori di Plenessenzia certificata, incentivi fiscali, strumenti finanziari che riconoscano il valore umano come fattore di riduzione del rischio.

Così il denaro torna a essere ciò che dovrebbe sempre essere… un mezzo per accrescere il valore dell’essere umano dentro l’economia.

“Misurare la Plenessenzia significa dare forma numerica all’essenza più alta dell’essere umano.”