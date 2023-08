“Ho visto la bimba sul cornicione. Le ho detto di stare ferma, di rientrare dentro. Ma lei non mi sentiva. A quel punto sono rimasto li’ sotto fino a quando l’ho vista cadere e mi sono messo sulla traiettoria” e quando e’ caduta “ho chiuso gli occhi e sperato che andasse tutto per il meglio”. Cosi’, Mattia, il 37enne che ieri a Torino ha salvato la piccola Frida, di 3 anni, caduta dal quinto piano, ha raccontato ai giornalisti il suo gesto, uscito dall’ospedale dopo i controlli che non hanno evidenziato nessuna lesione. “Non l’ho presa al volo – ha spiegato – ho attutito il colpo con il petto e siamo caduti a terra entrambi”. Qualche attimo di sbandamento poi il sollievo “quando ha iniziato a piangere”. “L’impatto e’ stato forte, non riuscivo a respirare e mi sono dovuto sedere a terra, ma poi mi sono ripreso”. Mattia era passato da quella via per caso: “Non credo nel destino – ha raccontato al Corriere della Sera – ma non sarei mai passato di li’ se non mi avesse chiamato mio cugino per chiedermi di portargli il pane”.