Bimbo alla guida di uno scooter senza casco: la denuncia del deputato Borrelli

“Continuano a segnalarci nuovi video postati sui social che immortalano bambini che viaggiano in sella a motociclette senza la minima precauzione. L’ultimo che ho ricevuto riprende un bambino di pochi anni addirittura alla guida di un potente scooter mentre chi lo accompagna, presumibilmente un parente prossimo se non il padre, lo riprende con il cellulare. I due, rigorosamente senza casco, trovano il tempo di rivolgere anche un messaggio alla madre del piccolo protagonista che, sempre secondo loro, dovrebbe anche andarne fiera”. Lo rende noto il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto la segnalazione del video. “Purtroppo – aggiunge – nemmeno la tragica morte della piccola Serena a Gragnano, avvenuta pochi giorni fa, ha insegnato nulla a queste orde di incoscienti che proseguono imperterriti nel loro delirio di visibilità a scapito della sicurezza dei figli. Considerati sempre più soggetti da mostrare mentre compiono bravate che non esseri umani da tutelare, accudire e formare affinchè diventino il futuro della nostra comunità. Contro questa deriva bisogna attivarsi per evitare di piangere nuove vittime innocenti dell’irresponsabilità dei genitori. Chi trasporta un bambino in moto o in auto senza alcuna precauzione va segnalato ai servizi sociali e sanzionato in modo severo”, conclude Borrelli.