Bimbo annegato a Torre del Greco, la madre pensava che fosse autistico. Il legale: La donna ha agito in trance

Questa mattina uno psichiatra avrebbe dovuto visitare il bambino. Francesco, due anni, doveva essere esaminato da uno specialista perché aveva problemi a parlare e qualcuno in famiglia, in particolare la madre 42enne Adalgisa, pensava che potesse essere autistico. Questo avrebbe spinto la donna ieri sera ad annegare il figlio a Torre del Greco e a tentare di togliersi la vita. Adalgisa era entrata in depressione già da alcuni mesi, come conferma l’avvocato Ciro Civitella, che l’ha assistita nell’interrogatorio dei pm di Torre Annunziata che ha poi portato al fermo per omicidio volontario. “Non si è trattato di un gesto volontario. Quella povera donna, quando l’ho incontrata in caserma, aveva dei vuoti di memoria assoluti. Dev’essersi trovata sulla spiaggia senza neppure sapere il perché”, dice all’Agi l’avvocato. I sospetti della madre erano condizionati dalla circostanza che uno dei suoi parenti aveva problemi psichici. Due testimoni hanno raccontato le fasi successive all’annegamento del bimbo. “In acqua c’erano la donna che pronunciava frasi sconnesse, poi lo zio del bambino che ha tentato di rianimarlo”, hanno riferito ai carabinieri.