Bimbo cade nel fiume Pescia, è grave

Pistoia, 22 dic. – (Adnkronos) – Un bimbo di 7 anni ha perso l’equilibrio mentre passeggiava in bicicletta ed è caduto nel fiume Pescia in piena, venendo poi trascinato dalla corrente. Il padre si è tuffato in acqua ed è riuscito a salvare il figlio. E’ successo a Ponte Buggianese (Pistoia), intorno a mezzogiorno.

Le condizioni del piccolo sono gravi e si trova ricoverato in prognosi riservata all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze.

Secondo quanto è stato ricostruito, questa mattina padre, madre e figlio stavano pedalando in bicicletta lungo l’argine del fiume Pescia quando il bimbo ha preso una buca ed è caduto in acqua. Il fiume in piena, a causa delle piogge della notte, lo ha trascinato per circa 300 metri, ma il padre si è subito tuffato ed è riuscito a recuperare il figlio e a portarlo verso la riva, mentre la madre aveva già chiamando i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e con l’elicottero Pegaso il piccolo è stato trasportato al Meyer. Sarebbero state necessarie le manovre per rianimarlo. Il padre è stato portato in ospedale a Pistoia in ambulanza per accertamenti.