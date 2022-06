Bimbo di 2 anni muore in garage sotto l’auto fatta partire dal fratellino: indagato il padre

E’ indagato per omicidio colposo il padre del bambino di due anni di Messina, morto la scorsa notte schiacciato dall’auto del padre. L’uomo era sceso per aprire il garage lasciando la macchina col motore acceso in folle e con l’altro figlio a bordo. Il ragazzino avrebbe inserito la marcia, l’auto ha fatto un balzo in avanti travolgendo il piccolo che era davanti al veicolo. Sul tragico incidente indaga la Procura di Messina, diretta da Maurizio de Lucia, che ha gia’ delegato gli accertamenti sulla vicenda ai carabinieri e decidera’ se disporre l’autopsia.