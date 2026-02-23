Bimbo Napoli: indagati salgono a 7, chiesto incidente probatorio

Napoli, 23 feb. (askanews) – Sale a sette il numero delle persone indagate nell’ambito dell’inchiesta sulla morte del piccolo Domenico, il bimbo di due anni e quattro mesi deceduto presso l’ospedale Monaldi di Napoli lo scorso sabato dopo aver subito il trapianto di un cuore risultato danneggiato. La procura della Repubblica partenopea ha iscritto nel registro degli indagati anche una dirigente medico del nosocomio. Il reato contestato è passato, dopo il decesso del piccolo, da lesioni colpose a omicidio colposo.

I magistrati hanno anche avanzato la richiesta di procedere con incidente probatorio al momento dell’autopsia e della perizia medico legale che verranno fatte sul corpicino. La procura chiede, dunque, di fare chiarezza su tutte le fasi del trapianto del cuore e dell’espianto, ma anche del trasporto dell’organo da Bolzano a Napoli.