Bimbo trapiantato, in 100 al Monaldi esprimono solidarietà a Guido Oppido

Questa mattina circa un centinaio di genitori, accompagnati dai propri figli e preoccupati per il loro futuro, si sono riuniti in un sit-in davanti al Monaldi. Alcuni indossavano una maglietta bianca con un cuore rosso, simbolo della manifestazione, organizzata per chiedere la fine di quella che definiscono una vera e propria gogna mediatica contro il cardiochirurgo Guido Oppido.

Gaia, Gabriele, Michele, Karol, Gioia e tanti altri legati da una stessa esperienza: tutti sono stati sottoposti a un intervento chirurgico che ha salvato loro la vita grazie a Oppido. Le loro fotografie, in alcuni casi mentre sono tra le braccia del medico, sono state mostrate davanti alla struttura napoletana dai genitori che hanno voluto manifestare ancora una volta la loro vicinanza al primario.

Il sostegno arriva dopo il coinvolgimento del medico, insieme ad altri sei colleghi, nella dolorosa vicenda di Domenico Caliendo, il piccolo di due anni e quattro mesi deceduto lo scorso 21 febbraio in seguito al fallimento di un trapianto di cuore eseguito il 23 dicembre 2025.