Bimbo trapiantato, l’Heart Team: E’ ancora operabile e resta in lista. Domani nuova valutazione

“Per oggi rimane in lista, la situazione e’ stazionaria domani faranno un’altra valutazione”. Con queste parole Patrizia, la mamma del bimbo di due anni e quattro mesi che ha ricevuto un cuore risultato danneggiato in fase di espianto, ha comunicato ai giornalisti l’esito della tanto attesa riunione dell’Heart Team. Il gruppo era chiamato a pronunciarsi sulla possibilita’ di sottoporre a un nuovo trapianto di cuore il bambino di due anni attualmente tenuto in vita dall’Ecmo, il macchinario salvavita che sostituisce temporaneamente le funzioni di cuore e polmoni. “E’ stata una giornata ansiosa – ha detto Patrizia – ma c’e’ sempre la speranza”