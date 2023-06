“Bio-Tune”, materiali antibatterici innovativi: saranno usati per creare protesi

Creare materiali di nuova generazione con un elevato potenziale antibatterico e una piu’ efficiente integrazione dei tessuti. E’ l’obiettivo del progetto internazionale Bio-Tune, portato avanti da un consorzio composto da dieci gruppi di ricerca provenienti da Europa, America e Asia e finanziato attraverso il programma Horizon 2020 dell’Ue. I nuovi materiali verranno utilizzati per creare protesi, come quelle che sostituiscono le articolazioni dell’anca e del ginocchio, che abbiano una maggiore capacita’ di integrazione con il tessuto osseo circostante e che siano in grado di inibire la formazione di biofilm batterici resistenti alle difese del sistema immunitario e agli antibiotici. Per raggiungere l’obiettivo Bio-Tune segue una triplice strategia. “In primo luogo, cerchiamo di comprendere i meccanismi coinvolti nell’interazione di cellule e batteri – spiegano i ricercatori del consorzio – con le superfici degli impianti. In secondo luogo, sulla base di questa conoscenza, sviluppiamo strategie per controllare tali meccanismi, traendo ispirazione dalla natura e dai processi naturali che consentono la rigenerazione ossea o inibiscono l’adesione batterica. Infine, Bio-Tune mira anche a valutare come queste nuove strategie potrebbero tradursi in prodotti innovativi che hanno un impatto significativo sulla società, portando in ultima analisi, ad esempio, a tassi di successo piu’ elevati negli impianti dentali e ortopedici. Cio’ contribuirebbe a evitare ulteriori interventi chirurgici e complicazioni associate”.