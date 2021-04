Biodiritto, borsa di studio del Lions Club Napoli Partenope-Palazzo Reale ispirata all’impegno dell’avvocato Portaro Monticelli

Il Lions Club Napoli Partenope-Palazzo Reale, nell’ambito della quarta edizione del Premio intitolato all’avvocato Annamaria Portaro Monticelli, ha indetto un concorso sul tema della cittadinanza attiva e delle pari opportunità. Istituita nel 2015, la borsa di studio per le giovani donne che si distinguono nelle arti, mestieri e professioni è ispirata all’impegno dell’avvocato Portaro Monticelli nella promozione dei diritti dell’individuo.

“Indirizzato a giovani donne avvocato, il concorso punta ad alimentare il dibattito e favorire la crescita di una coscienza collettiva su un tema così delicato, fornendo alle giovani giuriste una fonte d’ispirazione di impegno effettivo dentro e fuori la professione lavorativa improntata ai valori della partecipazione e della diversità”, spiega il Lions Club presentando l’iniziativa.

Tema del concorso di quest’anno è la realizzazione di un elaborato che dia un contributo all’analisi tecnico giuridica, formulando profili di intervento legali a sostegno, sul tema del Biodiritto e la tutela del cittadino: Trattamenti sanitari volontari e obbligatori: Il valore del consenso informato e della libera scelta quale presidio dell’autodeterminazione dell’individuo tra esigenze di tutela della collettività e salvaguardia delle libertà e dei diritti inviolabili della persona.

“La tutela del bene “Salute” – valore fondante del nostro ordinamento – secondo la formulazione di cui all’art.32 Cost., è divenuta sempre più pervasiva nella ricerca costante di strumenti giuridici efficaci ed innovativi e ,mai come oggi, è al centro del dibattito biogiuridico. Abbiamo quindi voluto offrire alle candidate un tema entro il quale poter selezionare gli aspetti ritenuti di maggiore attualità, per prospettare in ordine ad essi il ruolo che il giurista – col suo bagaglio concettuale – sia in grado di ricoprire”.

Regolamento e domanda di partecipazione sono scaricabili sul sito http://www.lionsclubs108ya.it/primo-piano/iv-edizione-borsa-di-studio-a-m-portaro-monticelli