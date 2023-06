“Biodiversa+”, a settembre la terza call: 40 milioni di euro alle soluzioni nature-based

Il partenariato europeo “Biodiversa+” ha annunciato il suo terzo bando per progetti di ricerca. Il bando, che sarà ufficialmente aperto l’11 settembre 2023, sarà dedicato al tema delle soluzioni basate sulla natura (meglio conosciute come “nature-based solutions” o NBS) che favoriscano la biodiversità, il benessere umano e inneschino un cambiamento sostanziale a favore dell’ambiente. Il bando, che coprirà tre aree di ricerca, ha una dotazione di circa 40 milioni di euro ed è cofinanziato da 34 Paesi europei ed extraeuropei: la lista completa sarà pubblicata sul sito di “Biodiversa+”.

Sono previste tre aree di ricerca: in primo luogo, le sinergie e i compromessi delle soluzioni basate sulla natura per il benessere umano; in secondo luogo, le soluzioni basate sulla natura per mitigare l’impatto delle attività umane sulla perdita di biodiversità; infine, il contributo delle soluzioni basate sulla natura al cambiamento ecologico. Il bando sarà presentato agli interessati e alle interessate in un webinar che si terrà il 26 settembre 2023.