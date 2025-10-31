Biodiversa+, quinta call internazionale: circa 40 milioni per ricerche all’avanguardia

Il partenariato UE Biodiversa+ ha lanciato una nuova call internazionale dal titolo “Restoration of ecosystem functioning, integrity, and connectivity – BiodivConnect”. Il tema centrale di quest’anno riguarda lo sviluppo di ricerche all’avanguardia da applicare nelle strategie di ripristino della natura, con l’obiettivo di favorire ecosistemi e habitat interconnessi e vitali. Possono presentare domande di progetto consorzi di ricerca composti da enti di ricerca di almeno tre Paesi che contribuiscono finanziariamente all’iniziativa, tra cui almeno due Stati membri dell’Unione Europea o Paesi associati UE. Lo scopo principale della call è rafforzare la cooperazione transnazionale e interdisciplinare, favorendo inoltre il coinvolgimento di stakeholder extra-accademici per la co-produzione di conoscenze utili alla società. Il bando dispone di un budget complessivo di circa 40 milioni di euro, reso possibile grazie al cofinanziamento di 38 enti finanziatori provenienti da 30 Paesi e Regioni sia europei sia extraeuropei. Il termina per la presentazione delle pre-proposal scadrà il prossimo 7 novembre.