Biodiversità a Napoli: Cina e Idi Salvatoretalia cooperano per il futuro del pianeta

di Salvatore Vicedomini

Il rapido avanzamento delle attività umane ha determinato una perdita significativa di biodiversità di tutti gli ecosistemi, nello specifico quelli terrestri, urbani e marini. Nel nuovo millennio si sono spianate nuove strade da seguire per creare opportunità in tema di conservazione e crescita della biodiversità ma, al tempo stesso, sono apparsi nuovi pericoli all’orizzonte. L’avvento dei mutamenti climatici, il dilagante consumo del suolo di calpestio, il veloce sviluppo di conoscenze scientifiche, l’espansione progressiva di specie alloctone (non originarie del luogo) e la comparsa di nuovi microrganismi patogeni, hanno trasformato l’aspetto globale e la funzionalità della biodiversità, incentivando scienziati di tutto il mondo a elaborare nuove strategie per trovare soluzioni adeguate a un impiego sostenibile. Infatti, lo stato di salute della biodiversità a livello mondiale rappresenta certamente un indicatore fondamentale per il controllo di tutti gli ecosistemi, sia terrestri che marini, sulla base dell’intensa azione antropica associata agli effetti causati dai cambiamenti climatici. Perdita di diversità biologica, deterioramento degli ecosistemi e riscaldamento globale, eventi spesso correlati tra loro, possono determinare conseguenze disastrose sia dal punto di vista ambientale, sociale ed economico. A fronte di questa importante tematica, lo studio della biodiversità rappresenta ormai un modello rilevante a livello planetario, risultando fondamentale e essenziale nel trovare soluzioni per il benessere dell’umanità e la salute del pianeta.In merito a tutto ciò, a Napoli si è svolto il terzo Convegno sino-italiano sulla biodiversità, promosso dal National Biodiversity Future Center e dalla Chinese Academy of Sciences, che per tre giorni a radunato circa 40 scienziati provenienti dalla Cina ed i loro colleghi italiani. Nella città partenopea si sono confrontati istituzioni, ricercatori, professori ed esperti di massimo livello in un evento dedicato alla salvaguardia della biodiversità marina, terrestre e urbana, al controllo ambientale, alla protezione degli ecosistemi e allo sviluppo di nuove efficaci strategie.

L’importante convegno scientifico internazionale si è tenuto presso l’Hotel San Francesco al Monte e si è suddiviso in tre sessioni. Durante la fase di apertura i massimi responsabili del Centro nazionale della biodiversità NBFC (National Biodiversity Future Center) e quelli dell’Accademia cinese delle scienze, hanno ribadito il consolidamento del loro rapporto scientifico giunto ormai alla terza edizione. A seguire, il Presidente dell’Accademia cinese delle scienze ha presentato una interessante iniziativa di collaborazione internazionale tra docenti e accademici, mirata a promuovere la conservazione e il ripristino degli ecosistemi più fragili. Subito dopo la fine della prima fase dei lavori, il Presidente del Centro nazionale della biodiversità, Cons. Luigi Fiorentino è stato insignito dal Prof. MA Keping – Segretario Generale del Comitato nazionale per la biodiversità della Repubblica Popolare Cinese – del Premio per la cooperazione internazionale e successivamente gli è stata anche conferita una cattedra presso lo Shanghai Advanced Research Institute, istituzione di prestigio della stessa Accademia, da NING Bolun (Responsabile delle relazioni internazionali dell’Accademia cinese delle scienze), rilasciando questa dichiarazione : “ La presentazione del convegno è stata di tipo istituzionale per poi continuare con confronti di tipo scientifico tra i nostri scienziati e i colleghi cinesi sulle tematiche attuali riguardanti la biodiversità globale.”

Dopo le premiazioni sono iniziate le prime sessioni rivolte alla biodiversità terrestre, dove professori italiani e cinesi si sono focalizzati sulle emergenze corrispondenti alla scomparsa di alcune specie animali e vegetali connessi al deterioramento di alcuni ecosistemi. Tra i relatori intervenuti la prima giornata vi era Alessandro Chiarucci, Professore ordinario all’Università di Bologna, <Botanico ed ecologo con attività di ricerca fondata sullo studio della biodiversità al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali> e componente NBFC, che ha così dichiarato: “La mia ricerca si è focalizzata essenzialmente su due temi, di cui il primo ha trattato la conservazione delle aree protette considerano le strategie più efficaci da adottare per far si che la loro biodiversità venga mantenuta costante durante il tempo e nei vari contesti ecologici. Il secondo tema ha riguardato la biogeografia, ossia la distribuzione nello spazio geografico della biodiversità con diversi focus, soprattutto per quello che avviene nelle isole. Queste particolari aree geografiche costituiscono un contesto naturale circoscritto che ha diverse peculiarità interessanti, diventando dei veri e propri laboratori per la scienza. In primo luogo,- ha continuato il professore– esse sono soggette a due fenomeni, uno riguarda l’immigrazione (intesa come arrivo, colonizzazione o sosta temporanea) di specie animali e l’altro l’estinzione, che è un fenomeno estremamente frequente e significativo; infatti, sebbene le isole coprano una piccola percentuale della superficie terrestre, sono stati registrati circa più del 60% delle estinzioni di animali negli ultimi 5 secoli. In questo convegno ho presentato una sintesi delle ricerche che abbiamo condotto negli ultimi dieci anni sulle isole del mediterraneo, pubblicando vari articoli scientifici che riguardano la distribuzione delle biodiversità vegetale in relazione alla distanza, alla dimensione, all’origine geologica e a loro stato di conservazione. Negli ultimi studi ci stiamo focalizzando sul loro grado di protezione, cercando di migliorare i sistemi di aree protette già esistenti, o nuovi da sviluppare in futuro, in grado di preservare la biodiversità in questi ecosistemi molto fragili. Infatti, questi luoghi isolati sono soggetti ad un’estinzione rapida rispetto a quanto avviene sulla superficie continentale e purtroppo, ad oggi il grado di conoscenza della biodiversità sulle isole è piuttosto basso. Da uno dei dati emersi – ha evidenziato Chiarucci – si è potuto constatare che, nonostante vi siano più di 2200 isole più grandi di un ettaro nel Mediterraneo, soltanto per meno del 40% abbiamo disponibilità di informazioni di piante nei database pubblici prevalenti rendendo, ovviamente, difficile pianificare delle strategie di conservazione. Infine, – ha concluso il Botanico Chiarucci– il principale tema che abbiamo sviluppato nell’ambito del centro nazionale delle biodiversità riguarda l’espansione delle aree protette italiane e, questo tipo di studio sarà presentato da giovani ricercatori durante lo svolgimento di questo simposio internazionale, con lavori di mappatura a scala nazionale per la distribuzione di tutte le specie di vertebrati e piante.”

A seguire, per la sessione della Biodiversità Terrestre, ha preso la parola Chiara Anzolini dell’Università di Padova e componente del (NBFC) settore Comunicazione delle scienza che ha dichiarato: “In questi primi tre anni, abbiamo realizzato due importanti prodotti per divulgare la biodiversità . Entrambi utilizzano il metodo dello storytelling, l’arte di trasmettere conoscenze, valori o messaggi aziendali attraverso il racconto di storie, utilizzando una struttura narrativa per coinvolgere emotivamente il pubblico per raccontare futuri possibili. Il primo prodotto è un fumetto della collana <Coming Sensations> che immagina un futuro distopico in cui gli ecosistemi sono rinchiusi nei musei ma, un gruppo di ribelli cerca di riportare la natura nel mondo reale. Il secondo prodotto è un podcast realizzato da noi insieme a Chora Media, intitolato Progetto Cassandra , che immagina un futuro in cui tutte le politiche ambientali sono state realizzate al meglio delle nostre possibilità. Ambedue si trovano sul reverse gateway ed il primo scaricabile gratuitamente sia in italiano, in inglese che in cinese, mentre il podcast si trova su tutte le piattaforme gratuite disponibile in italiano.” Successivamente, è intervenuta Negar Rezaei Sangsarak, esponente della NBFC e ricercatrice del CNR di Firenze ed ecologo forestale, che ha affermato: “Negli ultimi tre anni abbiamo lavorato sulla caratterizzazione dei materiali di propagazione per la riforestazione, effettuando vari esperimenti con specie di importanza ecologica come l’abete rosso e bianco. Durante la fase sperimentale si sono ottenuti risultati interessantissimi integrando vari aspetti, come quello genetico connesso alle performance ecofisiologiche . In particolare, per l’abete rosso sono stati monitorati e studiati gli effetti dovuti all’azione dell’insetto bostrico tipografo, parassita che causa la morte di questa pianta. Per quanto riguarda l’abete bianco sono state studiate le quattro specie autoctone e la loro variabilità genetica che rappresenta una risorsa sostanziale per la sua resilienza consentendogli di adattarsi ai cambiamenti climatici e ambientali.”

Infine Carlo Rondinini, professore di Zoologia al Dipartimento di Biologia e Biotecnologie Charles Darwin dell’Università la Sapienza di Roma e membro del (NBFC) ha sostenuto: “Il mio lavoro presentato riguarda scenari di cambiamento della distribuzione delle specie animali, soprattutto mammiferi, in funzione del cambiamento socio economico e, influenzato dalle diverse traiettorie del cambiamento climatico e dell’uso del suolo. Sostanzialmente, abbiamo osservato quali ambienti sono utilizzati dalle specie animali in riferimento alle relative condizioni climatiche attuali e, servendoci di analisi di altri laboratori, abbiamo elaborato delle proiezioni per poter stabilire quali saranno i futuri habitat e la loro disponibilità per le diverse specie esaminate. Questi modelli sviluppati,- ha continuato Rondinini – denominati InSiGHTS (Integrated Scenarios of Global Habitat for Terrestrial Species) e costituiti da nuovi scenari progettati da un’organizzazione internazionale, sono oggetto delle nostre valutazioni in termini di una reale e concreta utilizzazione per la conservazione delle specie”.

Terminata la Sessione di Biodiversità Terrestre si è passati alla Sessione Urbana con diversi esperti, tra cui Maria Chiara Pastore del Dipartimento studi Urbani del Politecnico di Milano e coordinatrice della biodiversità urbana per NBFC che ha dichiarato: “Uno dei tantissimi progetti, che abbiamo sviluppato come ricerca, riguarda le linee guida per i piani urbani della natura. L’Unione Europea chiede che tutte le città della comunità sopra i ventimila abitanti si dotino di un ambizioso piano del verde, quindi, con il NBFC abbiamo guardato innanzi tutto quali città italiane avessero già un progetto per la natura. Ne sono risultate diciassette già esistenti ed altre in preparazione tra cui Roma, Milano e Pesaro e ci auguriamo che questo trend vada sempre crescendo. Noi, come rappresentanti di NBFC, –ha proseguito la Pastore– abbiamo costruito delle linee guida per far si che i piani della Natura possano essere supportati tecnicamente con la partecipazione delle istituzioni e dei cittadini. In definitiva i piani hanno due indicatori, il primo è costituito dall’aumento delle aree verdi e il secondo consiste nell’aumento della tree canopy cover (superficie fogliante) , indicatore ambientale che determina la superficie del suolo coperta dall’ombra degli alberi, effettuando delle aforestazioni con innesto di nuovi alberi e arbusti.” Successivamente è intervenuta Giulia Capotorti del Dipartimento Ambientale dell’Università la Sapienza di Roma e membro di NBFC, che ha affermato: “Abbiamo creato modelli di scambio con altri paesi soprattutto per rispondere alle sfide contemporanee per la conservazione ed il ripristino della biodiversità in ambienti urbani. Quindi, la scienza deve e può contribuire in maniera significativa a una corretta applicazione dei regolamenti attuali europei che ci obbligano a rendere le nostre città più vivibili e sostenibili”.

Infine, la terza giornata è stata caratterizzata prettamente da interventi sulla Biodiversità marina che ha visto prendere la parola a Maria Cristina Mangano primo ricercatore presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli e membro NBFC e che ha affermato: “Oggi ho presentato i risultati dei tre anni di lavoro svolto in mare riguardanti i cambiamenti climatici, pressioni di pesca e di acidificazione, cercando di capire come valutare le risposte che gli ecosistemi marini ci danno rispetto a queste variabili, al fine di fornire dei metodi di conservazione adeguati agli ambienti studiati”.

A seguire vi è stata la relazione di Patrizia Stipcich ricercatrice del Dipartimento di Biologia dell’Università di Napoli Federico II e membro NBFC : “ Il mio lavoro ha riguardato la mappatura e il monitoraggio della biodiversità marina nazionale e in particolare mi sono focalizzata a studiare le praterie di Posidonia oceanica. Queste piante acquatiche, importantissime per la produzione di ossigeno e protezione delle coste, stanno subendo elevatissimi stress negli ultimi tempi a causa dei cambiamenti climatici ma, tuttavia sta riuscendo ad adattarsi. Uno dei fenomeni dove mi sto concentrando concerne lo sbiancamento delle foglie che quando invecchiano non assumono più il colore marrone, caratteristico nella fine del loro ciclo di vita”.

Infine si è avuto l’intervento di Diana Sarno primo Tecnologo e Responsabile dell’unita di Tassonomia degli organismi marini presso la Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli e membro NBFC che ha dichiarato : “ Il mio lavoro ha interessato la diversità del fitoplancton evidenziando l’importanza di questa forma di vita vegetale ben nota per il ruolo che ha alla base della rete trofica, produttore di ossigeno e principalmente caratterizzato da una elevata diversità filogenetica, morfologica, funzionale e fisiologica, sottolineando la presenza, in alcuni casi, di varietà tossiche che possono trasmettersi all’ essere umano attraverso i mitili. Ho presentato anche la presenza di una stazione di monitoraggio a lungo termine, LTER- MareChiara, che dal 1984 costituisce uno degli osservatori del plancton più longevi del Mediterraneo e fondamentale per studio degli ecosistemi marini. In questa stazione vengono rilevati tutti i parametri chimico-fisici, prestando attenzione anche a quelli biologici, ossia la componente fito e zooplancton che viene analizzata fino al livello di specie, riuscendo nel tempo ad arrivare anche alla scoperta di alcune specie nuove per la scienza utilizzando un approccio integrato.”

A conclusione del simposio napoletano patrocinato dal National Biodiversity Future Center (NBFC) il Legal Officer Jean Paul De Jorio ha tracciato un bilancio della tre giorni: “Il terzo convegno sulla biodiversità può essere sicuramente definito un successo, sia a livello dei contenuti che di diplomazia scientifica, e tutto ciò dimostra che una tematica tanto importante, quale è quella della conservazione della biodiversità, richiede uno sforzo congiunto di tutta la comunità scientifica internazionale, come è stato posto in rilievo da più oratori a partire dal presidente di NBFC Luigi Fiorentino. Io ripeto spesso questo slogan < noi abbiamo un’unica casa, la Terra, ed è di tutti per cui ognuno deve dare il proprio contributo affinché si possa restaurarla e vivere al meglio”.

Il video e l’intervista con Luigi Fiorentino, presidente della NBFC, sono a cura di Salvatore Vicedomini