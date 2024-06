Biodiversità, scovare i nidi di tartaruga: sulle spiagge italiane arrivano i “tartadogs”

A partire da questa estate i litorali italiani vedranno la presenza dei “tartadogs”, i cani per la ricerca dei nidi di tartaruga marina: si tratta di un’innovativa forma di collaborazione tra esseri umani e animali per lavorare insieme alla salvaguardia della biodiversità che LegambientDa fine giugno in, le unità cinofile, ognuna composta da un conduttore e un cane appositamente addestrato, affiancheranno il personale esperto, autorizzato dal Ministero dell’Ambiente, pronto a intervenire una volta individuato il nido, alla sua messa in sicurezza. Nello specifico l’attività dei Tartadogs è quella di velocizzare e ottimizzare l’individuazione dei nidi, laddove non siano presenti altri elementi esterni che ne permettano il riconoscimento a livello visivo, così daInfatti, le uova possono essere sepolte fino a un metro di profondità sotto la sabbia: un ostacolo anche per il più vigile occhio umano, ma un fatto che non rappresenta nessun ostacolo per il formidabile fiuto dei cani. L’attività – spiega l’associazione – si colloca nell’ambito dal progetto, cofinanziato dal programma LIFE dell’Unione europea, coordinato da, e che vede coinvolto in prima linea l, partner di progetto. L’attività, basata su linee guida create proprio da Legambiente ed Enci, è un vero e proprio unicum a livello europeo, che vede un precedente soltanto in un singolo esperimento svolto neglicome testimonia un articolo pubblicato sulla rivista scientifica. L’assoluta novità italiana sta nel fatto che la squadra di tartadogs è composta dapreventivamente selezionati e che hanno svolto per diversi mesi un addestramento specifico e regolare. “Anni di proficua collaborazione tra Legambiente ed ENCI sono oggi pienamente valorizzati nel progetto LIFE Turtlenest e i primi quattro Tartadogs ne sono segno tangibile – dichiara, Responsabile nazionale fauna e benessere animale di Legambiente – L’aver messo al centro il benessere animale unitamente all’approccio scientifico e al rigore di progress test per la validazione del percorso formativo impostato sono la migliore base per progetti innovativi a tutela di animali, persone, salute e ambiente”. Si tratta di quattro unità (formate da un tartadog con conduttore) di tre razze diverse:Tutti i cani hanno, come i loro conduttori (due donne e due uomini), età ed esperienze differenti, ma pur nella diversità, il percorso formativo effettuato porterà le unità a poter restituire risultati e prestazioni omogenei. Ovviamente, l’attività prevede che il benessere dei Tartadogs venga garantito. Infatti, le unità cinofile lavoreranno solo nelle primissime ore del giorno, quando le temperature sono ancora miti e adeguate alla ricerca. Inoltre, le modalità di attività sono tutte basate sul gioco tra conduttore e cane.