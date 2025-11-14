Biodiversità, sostenibilità e alimentazione: doppio focus a Napoli su salute e territorio

Lunedì 17 novembre 2025, dalle ore 11.00, l’Hotel San Francesco al Monte di Napoli (corso Vittorio Emanuele 328) ospiterà l’evento “Biodiversità, sostenibilità ambientale e alimentazione”, promosso dal National Biodiversity Future Center (Nbfc). L’iniziativa arriva in un momento particolarmente significativo per il legame tra cultura del cibo e politiche di tutela: lo scorso 10 novembre l’Unesco ha espresso il primo parere favorevole all’iscrizione della cucina italiana nella lista del patrimonio culturale immateriale, con decisione finale attesa a dicembre a New Delhi.

“Vogliamo mostrare come la biodiversità sia una leva strategica per la qualità, la sicurezza e la competitività dell’agroalimentare”, afferma Luigi Fiorentino, presidente del NBFC. “Come National Biodiversity Future Center lavoriamo per aiutare istituzioni e imprese ad adottare modelli di gestione sostenibile e valorizzare il legame tra territori, saperi e filiere”.

Saluti istituzionali e apertura dei lavori

Alle 11:00 prenderanno la parola i rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico e agricolo: Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli; Matteo Lorito, rettore dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; Ettore Bellelli, presidente Coldiretti Campania; Fabrizio Marzano, presidente Confagricoltura Campania; Carmine Fusco, commissario Cia Campania.

La sessione introduttiva illustrerà le strategie e i servizi del National Biodiversity Future Center, guidata dal presidente Luigi Fiorentino.

Nesso tra biodiversità e salute

La sessione scientifica affronterà il rapporto tra tutela della biodiversità e salute con la partecipazione di Annamaria Colao, chairholder della Cattedra UNESCO Federico II “Educazione alla salute e allo sviluppo sostenibile”, e il tema “dal mare alla tavola” con Aniello Anastasio, direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Conference lunch e buone pratiche del territorio

Alle 12:45 il conference lunch offrirà un’occasione di degustazione di piatti e prodotti che rappresentano buone pratiche di biodiversità sul territorio campano. Tra i partecipanti: Eurofish Napoli con Mariagrazia Avolio, responsabile qualità; la Cantina Sociale La Guardiense di Guardia Sanframondi, rappresentata da Titina Pigna, responsabile ricerca e sviluppo; il ristorante Oasis – Sapori Antichi di Vallesaccarda con la chef Michelina Fischetti e il titolare Carmine Fischetti; l’azienda agricola San Salvatore di Capaccio Paestum con il direttore Antonello Ricco.

L’evento si concluderà alle ore 14:30 con l’intervento di un rappresentante del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Hackathon Biodiversità e premiazione delle scuole

Nel corso della giornata, moderata da Nicola Saldutti, caporedattore del Corriere della Sera – Economia, sarà anche premiato l’Hackathon Biodiversità, organizzato in collaborazione con il Future Food Institute e rivolto alle scuole superiori nell’ambito di Innovation Village. Il team vincitore, impegnato nella sfida “biodiversità marina”, è quello con il progetto “Il mare non è un menù a senso unico”, realizzato da Mattia Luciano, Giovanni Paesano e Gabriele Di Leva, con la docente Giuliana Selo dell’IPSEOA Cavalcanti di Napoli.